Die Abstandsregelungen sind Teil des geplanten Kohleausstiegsgesetzes. Dieses ist am Dienstag laut Regierung erneut nicht Thema im Bundeskabinett - ein Beschluss war bereits einmal vertagt worden. Zwischen den Ressorts läuft die Abstimmung zum Gesetzentwurf, wie eine Sprecherin Altmaiers am Montag in Berlin sagte.



In einem Entwurf aus der vergangenen Woche war von den Abstandsregelungen zunächst nicht mehr die Rede. "Es ist richtig, dass wir die Regelungen zu den Erneuerbaren zwischenzeitlich abgekoppelt hatten", sagte Altmaier der Zeitung. "Mittlerweile sehe ich aber die Möglichkeit, die Dinge wieder zusammenzuführen."