Die DFB-Elf von Bundestrainer Löw ist abgestiegen. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in Europas Fußball nur noch zweitklassig. Das 2:0 der Niederlande gegen Weltmeister Frankreich besiegelte den Abstieg der DFB-Auswahl von der Liga A in die Liga B. Auch mit einem Sieg am Montag gegen die Holländer kann die DFB-Elf den letzten Platz der Gruppe nicht mehr verlassen.



Bei der nächsten Auflage des Wettbewerbs 2020 muss Deutschland in der zweiten Division antreten und könnte dann als Gruppensieger die Rückkehr in die A-Liga schaffen.