Die Parlamentswahl in Indien findet in sieben Phasen statt.

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Abgestimmt wurde zunächst in 91 Wahlbezirken in 18 Bundesstaaten und zwei Unionsterritorien. Die Marathonwahl findet bis zum 19. Mai statt. Rund 900 Millionen Menschen können in etwa einer Million Wahllokale über 543 Sitze im Unterhaus im Parlament abstimmen.



Premierminister Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Partei BJP hat laut Umfragen gute Chancen auf eine zweite Amtszeit. Größter Herausforderer ist Rahul Gandhi von der Kongresspartei.