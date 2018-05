Ein Truppentransporter vom Typ Airbus A400M der Bundeswehr. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundeswehr wird sich in Syrien und im Irak weiterhin mit Luftaufklärung und Ausbildung am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligen. Der Bundestag beschloss die Verlängerung von zwei Missionen in der Konfliktregion um jeweils drei Monate.



Zuvor hatte der Bundestag bereits die Verlängerung der Anti-Terror-Mission der Bundeswehr im Mittelmeer beschlossen. Die Nato-Mission "Sea Guardian" dient der Überwachung des Seeraums und dem Kampf gegen Terrorismus.