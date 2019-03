Demonstrantin gegen die EU-Urheberrechtsreform. Archivbild

Quelle: Sebastian Willnow/ZB/dpa

Das Europaparlament stimmt heute über die heftig umstrittene Reform des EU-Urheberrechts ab. Mit dem Vorhaben soll das Copyright ans Internet-Zeitalter angepasst werden. Sollten die Abgeordneten dem Vorhaben zustimmen, dürfte es noch vor der Europawahl Ende Mai in Kraft treten.



Am Wochenende protestierten Zehntausende in ganz Europa gegen die Reform. Sie befürchten eine Zensur des Internets durch eine mögliche Einführung von automatisierten Upload-Filtern, die Urheberrechteinhaber schützen sollen.