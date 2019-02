Im baden-württembergischen Freiburg wird heute in einem Bürgerentscheid darüber abgestimmt, ob ein neues Stadtviertel für 15.000 Menschen gebaut werden soll. Das Dietenbach-Viertel soll dazu beitragen, die Wohnungsnot in der Universitätsstadt zu dämpfen.



Die Gegner des Projekts führen Umweltschutzaspekte an. Freiburg gilt bei Wohnraum als eine der teuersten Städte. In der Vergangenheit scheiterten in Baden-Württemberg mehrfach vergleichbare Projekte durch Volksabstimmungen.