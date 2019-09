Luigi Di Maio. Archivbild

Bei der Bildung einer neuen Regierung in Italien ist eine entscheidende Hürde genommen. Die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung stimmten mehrheitlich für eine Koalition mit den Sozialdemokraten, sagte Sterne-Parteichef Luigi Di Maio.



In einer Online-Befragung stimmten die Teilnehmer am Dienstag mit 79,3 Prozent für die geplante Koalition. Dies teilte der Betreiber der Plattform Rousseau mit, die die Abstimmung ausrichtete.