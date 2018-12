Premierministerin May (r) und EU-Ratspräsident Tusk. Archivbild

Quelle: Olivier Hoslet/EPA POOL/dpa

Nach der Verschiebung der Brexit-Entscheidung im britischen Unterhaus hat EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Gipfel der 27 bleibenden EU-Staaten für Donnerstag einberufen. Man werde den Deal aber nicht neu verhandeln, twitterte er.



Derweil will die britische Premierministerin Theresa May heute zu Gesprächen über den Deal mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Am 29. März 2019 wird Großbritannien die EU verlassen.