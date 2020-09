Boris Johnson eröffnet die Sondersitzung des Parlaments.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Das britische Parlament ist zu einer historischen Sondersitzung zusammengekommen, um über das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel abzustimmen. In seiner Eröffnungsrede sagte Premier Boris Johnson, er hoffe, dass es zu einer "bedeutungsvollen Abstimmung" komme und dass der Moment zur Lösung des Brexit-Problems gekommen sei. Es sei an der Zeit, voranzuschreiten.



Johnson verfügt über keine Mehrheit im Unterhaus; er muss um jede Stimme kämpfen. Die Abstimmung wird am Nachmittag erwartet.