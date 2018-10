Der Bericht der US-Bundespolizei sollte den Senatoren am späten Mittwochabend (Ortszeit) vorgelegt werden. Alle 100 Senatoren werden den Bericht in einem sicheren Raum im Kongressgebäude lesen und sich unterrichten lassen können. Eine Handvoll Republikaner und Demokraten haben noch nicht entschieden, wie sie abstimmen werden. Ihr Votum dürfte darüber entscheiden, ob er letztlich bestätigt wird.



Mehrere Frauen werfen Trumps Kandidaten für den Supreme Court sexuelle Übergriffe während seiner High-School- und Studienzeit vor. Die Professorin Christine Blasey Ford hatte unter anderem in einer Anhörung offen darüber gesprochen. Sie wirft Kavanaugh vor, im Jahr 1982 versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Auch andere Frauen erheben Missbrauchsvorwürfe, die Kavanaugh pauschal zurückweist.