Theresa May ist Premierministerin von Großbritannien. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Regierung hat in letzter Minute eine Niederlage im Parlament zum EU-Austrittsgesetz abgewendet. Mit 324 zu 298 Stimmen votierten die Abgeordneten gegen einen Zusatz des Oberhauses zum Gesetzentwurf. Der hätte dem Parlament mehr Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen verschafft.



Premierministerin Theresa May steht dennoch weiter unter Druck. Am Mittwoch gibt es weitere Abstimmungen, etwa zu einer Mitgliedschaft in einer Zollunion mit der EU und dem Europäischen Binnenmarkt.