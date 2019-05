Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Peitz. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

In der Unionsfraktion im Bundestag gibt es Ärger über die Pläne für Milliarden-Hilfen für die Kohleregionen. Abgeordnete aus den betroffenen Ländern kritisieren, sie seien nicht ausreichend einbezogen worden, und fordern eine stärkere Ausrichtung der Förderung auf Zukunftsbranchen.



Der Wunsch der Fraktion nach mehr Einbindung hatte die Abstimmung zu den Eckpunkten in der Regierung verzögert, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Am Mittwoch soll das Kabinett sie aber verabschieden.