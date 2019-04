Premierministerin Theresa May (Mitte l) im britischen Parlament.

Quelle: Jessica Taylor/House of Commons/AP/dpa

Nach einem chaotischen Tag im Unterhaus wird nun mit Spannung erwartet, wann die britische Premierministerin Theresa May ihr Brexit-Abkommen erneut zur Abstimmung stellen will. May hatte angekündigt, im Falle einer Zustimmung ihr Amt vorzeitig abzugeben.



Britische Medien sprechen von der "letzten Karte", die May gespielt habe, vom "Endspiel". Doch die Rechnung scheint nicht aufzugehen: die nordirische DUP gab ihr erneut einen Korb. Sie kündigten an, gegen das Abkommen zu stimmen.