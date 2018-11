Polnische Wählerinnen und Wähler in einem Wahllokal. Archivbild Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

In Polen hat die zweite Runde der Kommunalwahlen begonnen. Die Wahlberechtigten entscheiden über ihre künftigen Bürgermeister in mehreren Städten, darunter Krakau und Danzig.



In der ersten Runde am 21. Oktober hatten Kandidaten der nationalkonservativen Regierungspartei PiS die meisten Stimmen erhalten. Die PiS verlor jedoch die Bürgermeisterwahlen in Warschau, Posen und Lodz. Auch in Krakau und Danzig gilt die oppositionelle Bürgerplattform heute als Favorit.