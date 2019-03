Eine Boeing 737 Max 8 im Landeanflug. Archivbild

Quelle: Yi-Chin Lee/Houston Chronicle/AP/dpa

Die US-Regierung hat eine Überprüfung angeordnet, ob es bei der Sicherheits-Zertifizierung der neuen Boeing-737-Max-Flugzeuge im Jahr 2017 mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Generalinspekteur des Ministeriums solle prüfen, wie es zu der Zertifizierung durch die Flugaufsichtsbehörde (FAA) gekommen ist, wies Transportministerin Elaine Chao an.



Am 10. März war eine Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines abgestürzt. Im Oktober war eine Maschine gleichen Typs in Indonesien abgestürzt.