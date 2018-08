Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Türken aufgerufen, ihre ausländischen Devisen einzutauschen, um dem Verfall der Lira zu begegnen. Es gehe um einen "nationalen Kampf", sagte er bei einer Kundgebung in der Schwarzmeerregion Bayburt, nachdem die Währung deutlich an Wert verloren hat.



"Wenn Ihr Dollar, Euro oder Gold unter dem Kopfkissen habt, tauscht es in türkische Lira." Die Türkei befinde sich angesichts des Verfalls der Währung in einem "Wirtschaftskrieg".