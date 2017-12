Privatleute sollen das Modell bereits Ende 2018 erwerben dürfen. Wenn man in Erinnerung hat, dass Daimler einst zu den Gründervätern von Airbus (damals EADS) gehörte und sich nach und nach von seiner Beteiligung zurückzog, dann ist der elfprozentige Anteil an Volocopter schon etwas provokativ. Schließlich plant man auch bei Airbus den Einstieg in den Markt der Lufttaxis. Ganz so schnell geht es bei Airbus Helicopters in Donauwörth, wie man sehen kann, allerdings nicht. Wer zuerst in die Luft geht, hat hier gewonnen.