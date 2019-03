Ort der abgestürzten Maschine der Ethiopian Airlines

Quelle: Reuters

Bei dem Absturz der Maschine waren am Sonntag alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Unglücksmaschine, die von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in die kenianische Hauptstadt Nairobi fliegen sollte, war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start abgestürzt. Kurz nach Abflug habe der erfahrene Pilot einen Notruf abgesetzt und daraufhin die Freigabe zur Rückkehr erhalten, sagte der Chef der Fluggesellschaft, Tewolde GebreMariam. Nach Angaben der Airline waren Passagiere aus 35 Ländern an Bord. Das Auswärtige Amt in Berlin ging davon aus, dass auch deutsche Staatsangehörige darunter waren. Nach einer Auflistung der Airline sollen es fünf gewesen sein. Unter den Opfern sind nach Angaben der UN auch Mitarbeiter der Vereinten Nationen.