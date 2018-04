Flugzeug vom Typ ATR-72 der Iran Aseman Airlines. Symbolbild Quelle: David Osborn/Aeroprint Aviation Tours/dpa

Die Suche nach dem abgestürzten Flugzeug in Iran ist auch am zweiten Tag erfolglos geblieben. Laut Transportminister Abbas Achundi kamen neben den Rettungskräften des Roten Halbmonds auch die Revolutionsgarden, Armeesoldaten und professionelle Bergsteiger zum Einsatz.



Die Maschine des Typs ATR-72 der Aseman Air war am Sonntag vor der Kleinstadt Semirom gegen den Berg Dena geprallt. Der Absturzort ist schwer zugänglich. Laut Airline kamen alle 60 Passagiere und 6 Crew-Mitglieder ums Leben.