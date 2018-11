Nach der Gewinnwarnung brach der Aktienkurs von Daimler ein. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Gewinnwarnung von Daimler hat die Aktienanleger verschreckt. Die Aktien des Autobauers verloren in der Spitze 3,4 Prozent auf 58,41 Euro, den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Daimler macht der Handelsstreit zwischen China und den USA zu schaffen.



Die höheren chinesischen Zölle für in den USA hergestellte Autos könnten nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden, erklärte der Konzern. Zudem werde man wegen der Abgaben wohl weniger Geländewagen in China als erwartet verkaufen.