Am 29. Oktober 2018 hebt eine neue Boeing 737 Max mit 189 Menschen an Bord in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ab. Elf Minuten nach dem Start stürzte Lion Air Flug 610 in die Java-See ab. Niemand überlebte, viele Familien sind bis heute traumatisiert. Innerhalb von einer Woche nach dem Absturz in Indonesien wusste Boeing: Ein Fehler im neuen automatisierten Flugkontrollsystem MCAS kann eine 737 Max nach unten zwingen. Doch Boeing änderte nichts am Flugzeug. Es gab lediglich einen neuen Leitfaden zum Selbstlernen auf dem iPad: Hinweise für Piloten, was zu tun ist, wenn das MCAS nicht funktioniert. Keine extra Schulung, denn das hätte Zeit und Geld gekostet.