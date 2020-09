Abtreibungs-Unterstützer lassen einen Banner fliegen. Archivbild

Quelle: Mickey Welsh/The Montgomery Advertiser/AP/dpa

Die Einführung eines fast vollständigen Abtreibungsverbotes im US-Bundesstaat Alabama ist vorerst gestoppt. Ein Bundesgericht in Alabama erließ eine einstweilige Verfügung, um das vorgesehene Inkrafttreten der umstrittenen Neuregelung zu verhindern.



Ärzte aus dem Bundesstaat, die auch Abtreibungen durchführen, waren gegen das Gesetz vor Gericht gezogen, und verbuchten nun einen Erfolg. Der Senat von Alabama hatte ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen in dem Bundesstaat in fast allen Fällen verbieten soll.