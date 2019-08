Vor dem Senat in Alabama protestierten Gegener der restriktiveren Abtreibungssregeln.

Quelle: reuters

In den USA sind Abtreibungen grundsätzlich legal. Die einzelnen Bundesstaaten dürfen aber Zusatzregelungen erlassen und erschweren so zum Beispiel Zugang. Immer wieder wird über das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gestritten. Erst kürzlich trat in Alabama die sogenannte Herzschlag-Regel in Kraft. Diese besagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur bis etwa zur sechsten Schwangerschaftswoche möglich ist - solange, wie der Fötus noch keinen Herzschlag hat. Doch oft wissen Frauen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie ein Kind erwarten.



In einigen Bundesstaaten ist ein Beratungsgespräch Pflicht und es gibt Vorschriften, dass zwischen Beratung und Abtreibung mindestens 24 Stunden liegen müssen. Außerdem gilt in fünf Bundesstaaten die Regel, dass Ärzte Frauen warnen müssen, es bestünde ein Zusammenhang zwischen Abtreibungen und Brustkrebs. Einen Beleg gibt es dafür nicht.