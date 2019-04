Dieses Verbot ist eines der restriktivsten und wir werden Mississippi vor Gericht bringen. "Pro Choice"-Aktivistin

Vor wenigen Tagen unterzeichnete der Gouverneur von Mississippi eines der schärfsten Abtreibungsgesetze der USA. Damit sollen Schwangerschaftsabbrüche dort künftig verboten sein, sobald ein Herzschlag des Fötus feststellbar ist. Möglich ist das etwa nach der sechsten Schwangerschaftswoche. Abtreibungen sind nach dem neuen Gesetz nur noch erlaubt, wenn Gefahr für das Leben der Mutter besteht.



"Pro Choice"-Gruppen laufen Sturm. Sie hatten bereits vor der Unterzeichnung in Mississippi juristischen Wiederstand angekündigt. Sie halten das Gesetz für verfassungswidrig. "Dieses Verbot ist eines der restriktivsten und wir werden Mississippi vor Gericht bringen", sagt etwa eine Vertreterin des Center for Reproductive Rights in New York.