Spahn kündigte in der "BamS" zudem einen verstärkten Kampf gegen Demenz an. Er wolle mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) Forschungsprogramme und Leuchtturmprojekte ausbauen. Zudem sollten die Daten von Millionen Demenzkranken in Europa anonym zusammengeführt und ausgewertet werden können. Der neue Minister wies zudem die Darstellung zurück, es gebe eine Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland. Auch Kassenpatienten würden "auf höchstem medizinischen Niveau" behandelt, sagte er der "Bild am Sonntag".