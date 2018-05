Am Freitagmorgen wird am Gießener Amtsgericht verhandelt. Viele Ärzte in der gleichen Lage werden dies mit Interesse verfolgen. Mit dem Urteil wird noch am selben Tag gerechnet. Freispruch oder Geldstrafe, das muss sich zeigen. Die unterlegene Seite jedenfalls wird durch alle Instanzen marschieren. Auf der Straße vor dem Gericht wollen Unterstützer von Frau Hänel ebenso demonstrieren wie Abtreibungsgegner. Der Kampf hat schon begonnen.