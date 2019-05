TV-Regisseurin Reed Morano. Archivbild

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Aus Protest gegen die Einführung strikter Abtreibungsgesetze in Georgia haben mehrere Filmemacher Drehs in dem US-Bundesstaat abgesagt. Kristen Wiig und Annie Mumolo ("Brautalarm") würden eine geplante Komödie nicht in Georgia drehen, berichtete das US-Branchenblatt "Variety".



Zudem gab Reed Morano ("The Handmaids's Tale") bekannt, keine Szenen für eine geplante Thriller-Serie in dem Staat zu drehen. In Georgia trat kürzlich eine der schärfsten Abtreibungsregelungen in den USA in Kraft.