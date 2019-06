Und wir wissen ganz genau, was passiert, wenn es keine Möglichkeit gibt, Schwangerschaften sicher und legal zu beenden. Frauen werden sterben. Leana Wen

Abtreibungsbefürworter dagegen hoffen auf prominente Unterstützerinnen aus Hollywood - und auf die Filmindustrie. Disney, Netflix und AMC haben bereits gedroht, in Bundesstaaten mit verschärften Abtreibungsgesetzen künftig nicht mehr zu produzieren. In Georgia, wo viele Filme gedreht werden, stehen tausende Jobs auf dem Spiel. Abtreibung ist zu einem der umstrittensten Wahlkampfthemen geworden.



Für Planned-Parenthood-Präsidentin Wen geht es nicht um politisches Taktieren, sondern um das Leben von Millionen Frauen. "Sollte 'Roe versus Wade' tatsächlich kippen, werden 25 Millionen Frauen in Staaten leben, in denen Abtreibung gestoppt, gesetzlich verboten und kriminalisiert wird", sagte sie in einem Interview mit der "New York Times". "Und wir wissen ganz genau, was passiert, wenn es keine Möglichkeit gibt, Schwangerschaften sicher und legal zu beenden. Frauen werden sterben."