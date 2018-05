Eine Frau gibt in einem Wahllokal in Irland ihre Stimme ab. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Beim Referendum über eine Streichung des strikten Abtreibungsverbots in der irischen Verfassung zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Das berichtete die irische Rundfunkanstalt RTE.



Rund 3,2 Millionen Wahlberechtigten sind dazu aufgerufen, für die Streichung des achten Verfassungszusatz zu stimmen. Damit würden sie den Weg für eine liberalere Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch freimachen. In Irland gilt eines der strengsten Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen in der EU.