Was für eine Wahl soll das sein, die wir bekommen? Doch nur die, ein einzigartiges menschliches Leben zu beenden. Vicky Wall - gegen die Lockerung

Viele der Abtreibungsgegner berufen sich auf Gott, nur er dürfe Leben nehmen und geben, doch gerade in Irland hat die Kirche sehr viel von ihrem moralischen Kapital verwirkt. Nicht nur durch die zahlreichen Missbrauchsskandale, gerade der Umgang der Kirche mit "gefallenen Mädchen" und ihren unehelichen Kindern macht Irlands Frauen misstrauisch. Die feministische Autorin Susan McKay hat schon 1983 gegen den achten Verfassungszusatz gekämpft. Sie erinnert daran, dass Kirche und Staat in Irland gemeinsam entsetzliche Verbrechen an Frauen und Kindern begangen haben, dass Kinder von ihren unverheirateten Müttern weggenommen und teilweise verkauft oder ohne Einverständnis der Mütter zur Adoption freigegeben wurden. Mit Liebe zum Leben habe all das nicht viel zu tun. "Auch heute noch", so McKay "sterben Frauen, werden zur Abtreibung nach Großbritannien verbannt, nehmen heimlich per Post bestellte Abtreibungspillen, die große Gesundheitsrisiken bergen. Sie fühlen sich von ihrem eigenen Land verraten. Ausgerechnet in einer Situation, in der sie Unterstützung und Hilfe bräuchten, sagt man ihnen, sie sollten sich schämen."