Vor allem die Hauptstadt Algier war überfüllt mit Demonstranten.

Quelle: Fateh Guidoum/AP/dpa

Die Massenproteste in Algerien gehen auch nach dem Rücktritt des altersschwachen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika weiter. Den siebten Freitag in Folge waren die Straßen und Plätze in Algier, aber auch in anderen Städten überfüllt mit Demonstranten. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten sie eine Entmachtung der politischen Elite und eine "neue Republik".



Algerien wird seit Jahrzehnten von einem Geflecht aus Militärs, Politikern, Geheimdienstlern und Wirtschaftsvertretern regiert.