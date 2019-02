Das Leben in Innenstädten wird für viele zu teuer.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Hohe Wohnkosten in den Innenstädten treiben immer mehr Mieter und Käufer ins Umland der großen Städte. "Aufgrund der steigenden Preise in den Zentren ist die Abwanderung ins Umland wieder deutlich gestiegen", sagte die Ökonomin Carolin Wandzik.



Vor allem junge Familien und Berufsanfänger zieht es wieder ins Umland und die Vorstädte, wie aus dem neuen Gutachten des Zentralen Immobilien-Ausschusses hervorgeht. Denn in vielen Großstädten steigen die Mieten und Kaufpreise ungebremst weiter.