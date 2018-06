Quelle: zdf

Im Streit um das weitere Vorgehen in der Asylpolitik bekräftigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im ZDF heute journal die Unterstützung seiner Partei für Innenminister Horst Seehofer, sollte dieser am Montag seine Ministerentscheidung durchsetzen, dass an der Grenze Asylbewerber abgewiesen werden können.



"Die Menschen in Deutschland erwarten endlich eine echte Asyl-Wende, eine Wende in der Flüchtlingspolitik". Söder sagte, die CSU sei geschlossen und entschlossen.