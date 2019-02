Anhänger der Opposition in Venezuela.

Quelle: Kamila Stepienle Pictorium/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

In Venezuela hat ein Luftwaffengeneral den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido als legitimen Staatschef anerkannt. "Ich erkenne die diktatorische Macht Nicolas Maduros nicht an", erklärte Francisco Yanez Rodriguez in einem Twitter-Video. Der Militär versicherte, dass 90 Prozent der Streitkräfte gegen Maduro seien.



Der venezolanische Luftwaffenchef, General Pedro Alberto Juliac Lartiguez, bezeichnete den Zwei-Sterne-General als "Verräter", der auch in Verbindung mit Korruption stehe.