Bei der Netzagentur gibt es viele Klagen über Abzocke am Telefon.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Verbraucherministerin Katarina Barley (SPD) will wirksamer gegen Abzocke am Telefon vorgehen. "Wir werden Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor telefonisch untergeschobenen Verträgen und Kostenfallen schützen", sagte sie der "Welt am Sonntag".



Am Telefon abgeschlossene Strom- und Gasverträge sollten erst dann wirksam werden, wenn sie noch einmal schriftlich bestätigt würden. Barley hat dem Bericht zufolge zunächst den Energiemarkt im Blick. Stromanbieter sehen den Vorstoß skeptisch.