Doch nicht jede Karte, die auf einer Ticketbörse angeboten wird, stammt auch aus einer rein privaten Quelle. Oft sind professionelle Weiterverkäufer am Werk. Sie kaufen frühzeitig ein großes Kontingent an Karten ein und bieten sie dann zu deutlich höheren Preisen an. Das funktioniert besonders gut, wenn die Tickets begehrt sind und eine Veranstaltung schnell ausverkauft ist.



Die auf Ticketbörsen verlangten Preise "weichen um ein Vielfaches von dem ab, was im offiziellen Handel zu zahlen wäre", sagt Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Teilweise werden Veranstaltungen beworben, die es gar nicht gibt", moniert zudem Tatjana Halm vom Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Bayern. Auch gebe es keine Garantie, dass man für sein Geld auch wirklich ein Ticket in der gewünschten Kategorie bekomme.