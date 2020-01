Deutschland zieht die ersten Soldaten aus dem Irak ab. In der Nacht hat Außenminister Heiko Maas (SPD) dem ZDF den Rückzug begründet.



Maas: "Diese Verlegung wird jetzt in den nächsten Stunden stattfinden und wir werden in den nächsten Tagen entscheiden nach den Gesprächen mit der irakischen Regierung, aber auch nach den Gesprächen mit unseren Partnern in der Anti-IS-Koalition, mit unseren Verbündeten der Nato wie wir weiter verfahren werden."