Sicherheitsbeamte am Ort des Angriffs auf das Innenministerium. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Angriff auf das Innenministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind alle acht Attentäter und ein Polizist getötet worden. Der IS reklamierte den Angriff für sich.



Ein Sprecher des Innenministeriums wies Berichte zurück, wonach es die Kämpfer auf das Gelände geschafft hätten. Die Gefechte hätten sich an einem Tor abgespielt. Der Angriff im Stadtzentrum nahe dem internationalen Flughafen dauerte am Mittag knapp zwei Stunden. In dem Ministerium arbeiten hunderte Menschen.