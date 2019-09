Die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz stehen fest. Archivbild

Quelle: Peter Endig/zb/dpa

Im Wettbewerb um den künftigen Vorsitz der SPD treten acht Duos und ein Einzelbewerber gegeneinander an. Das teilte die kommissarische Vorsitzende Manuela Schwesig mit. Die Bewerbungsfrist war am Sonntag geendet.



Zunächst war von den acht Duos die Rede. Wie es in Parteikreisen hieß, erreichte auch der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner aus Bayern die Mindestunterstützung. Schwesig räumte ein, dass Kritiker sagten, es seien zu viele Kandidaten. "Wer Parteivorsitzender werden will, der muss das durchhalten."