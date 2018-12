Es fasziniert mich immer noch, wie diese vielen Kulturen friedlich miteinander zusammenleben.

Diese Kritik an Trumps Präsidentschaft ist schon so oft geschrieben. Und auch wenn das alles seine Berechtigung hat, langweilt einem es fast schon, sich über den US-Präsidenten aufzuregen. Mir geht es so, dass ich mich manchmal dabei ertappe, nicht mehr zuzuhören, dass ich bei dieser unglaublichen Lautstärke, die Trump produziert, abschalte. Amerika ist mehr als dieser Wutpräsident. Auch das muss immer wieder gesagt werden. In acht Jahren reisen bin ich auf ein freundliches Land gestoßen. Die Menschen schreien sich nicht ständig an. Die Amerikaner sind hilfsbereit, viele tiefgläubig und weltoffenen.



Es fasziniert mich immer noch, wie diese vielen Kulturen friedlich miteinander zusammenleben. Natürlich gibt es endlose Beispiele gegen dieses vom mir gezeichnete Bild. Die Polizeigewalt gegen Schwarze, der tägliche Rassismus, die Waffengewalt, die Schere zwischen Arm und Reich – darüber berichten wir jeden Tag im Fernsehen. Es ist die dunkle Seite dieses Landes. Aber so wie die Ausschreitungen in Chemnitz nicht nur für Deutschland stehen, steht die Gewalt in Ferguson nicht für ganz Amerika. Oft fürchte ich, haben wir den Blick als Journalisten zu sehr auf das Dunkle gerichtet, das normale Leben ist eben nicht so spektakulär.