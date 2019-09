Arbeiter auf einer Baustelle in Athen. Archivbild

Nach den schweren Zeiten der Schuldenkrise ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland dank der Konjunkturerholung auf den niedrigsten Stand seit mehr als acht Jahren gefallen. Im Juni lag die Arbeitslosenquote bei 17,0 Prozent, erklärte das Statistikamt Elstat.



Im September 2013 erreichte sie mit 27,8 Prozent einen Höchststand. Seither ist sie merklich gesunken, bleibt aber die höchste in der Eurozone. Weiter überdurchschnittlich hoch ist die Erwerbslosigkeit unter Jugendlichen: Hier liegt die Quote bei 35,5 Prozent.