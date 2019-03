Rohbau eines Einfamilienhauses in Leiferde.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der anhaltende Immobilienboom und der Ausbau der Verkehrsnetze sorgen für gute Geschäfte in der deutschen Bauindustrie. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 8,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.



Es war das sechste Jahr in Folge mit einem Anstieg. Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verzeichneten ein Plus. Die Zahl der Beschäftigten stieg insgesamt um 2,5 Prozent. Für 2019 rechnet die Branche mit sechs Prozent mehr Umsatz.