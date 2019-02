Mexikanische Sicherheitskräfte. Archivbild

Quelle: Str/EFE/dpa

Ein mutmaßlicher Streit um die Kontrolle über eine Naturquelle in einem Opiumanbaugebiet in Südmexiko ist in einen Gewaltakt mit acht Toten ausgeartet. 20 bis 30 Menschen hätten am Sonntag zunächst bei einer Zeremonie an der Stelle für eine gute Ernte gebetet, sagte ein Sprecher der Behörden im Staat Guerrero.



Dann seien drei Männer aufgetaucht, von denen mindestens einer das Feuer mit einem Sturmgewehr eröffnet habe. Bereits zuvor gab es Berichte über Auseinandersetzungen an der Wasserstelle.