Terrorakt in New York Quelle: Andres Kudacki/FR170905 AP/dpa

Der Attentäter von Manhattan hat sich nach Angaben von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo in den USA radikalisiert. "Nachdem er in die USA kam, hat er begonnen, sich über den IS zu informieren", sagte Cuomo.



Bei der Terrorattacke mit einem Kleinlaster waren mindestens acht Menschen getötet worden, elf wurden verletzt. Der 29 Jahre alte Attentäter handelte laut Polizei alleine. Er stammt Berichten zufolge aus der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan und lebte seit 2010 legal in den USA.