Außerdem kehrt heute Luis Suárez in eine WM-K.o.-Runde zurück. In diesem Fall ist etwas mehr Zeit vergangen. Im Viertelfinale 2010 verhinderte er mit einem absichtlichen Handspiel in der letzten Minute der Verlängerung den Siegtreffer für Ghana. Uruguay gewann im Elfmeterschießen, aber Suárez verpasste nach seiner Roten Karte das Halbfinale. 2014 verlängerte dann die Rekordsperre für den Biss in die Schulter von Giorgio Chiellini das Warten, das übrigens auch bei Ronaldo acht Jahre beträgt: Portugal schied in Brasilien schon in der Vorrunde aus.



Ronaldo, Suárez, dazu dessen Sturmpartner Edison Cavani sowie als jeweilige Gegenspieler die imposanten Abwehrchefs Diego Godín (Uruguay) und Pepe (Portugal): Das sind die Namen, die vor dem Achtelfinale zwischen Portugal und Uruguay am häufigsten fallen. Besonders Freunden von klassischen Angreifer-Verteidiger-Duellen läuft das Wasser im Mund zusammen: Ein hartes, spannendes Match steht an.