Deutschland-Tourismus feiert achtes Rekordjahr in Folge. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Deutschland ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. 2017 setzte sich der Boom des Inlands-Tourismus das achte Jahr in Folge fort. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 3 Prozent auf den neuen Bestwert von 459,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Auch in diesem Jahr dürfte der positive Trend anhalten. Der Zuwachs fällt aber möglicherweise etwas schwächer aus. So rechnet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband mit einem Anstieg der Zahlen um bis zu 2 Prozent.