Der Mord an Benno Ohnesorg war ein gewaltiger historischer Einschnitt, das Attentat auf Rudi Dutschke erst recht. Peter Schneider, Schriftsteller und Wortführer der Studentenbewegung

Schneider sagt über den Schuss des Polizisten auf Ohnesorg: "Ich hatte das Gefühl, dass sich alles, was ich an dieser Gesellschaft so ablehnte, in einer einzigen Untat verdichtet hatte." Diese Tat habe die Studentenbewegung überhaupt erst zu einer Massenbewegung gemacht. "Vorher war das ein kleiner Elitezirkel, der sich für die Dritte-Welt-Länder interessiert hat", sagt Schneider. "Der Mord an Benno Ohnesorg war ein gewaltiger historischer Einschnitt, das Attentat auf Rudi Dutschke erst recht."