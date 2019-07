Das Auswärtige Amt in Berlin. Symbolbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Die Bundesregierung will von 1.800 deutschen Unternehmen wissen, inwieweit sie bei der Herstellung ihrer Produkte im Ausland Menschenrechte achten. Das Auswärtige Amt startete dazu eine Befragung, die bis Oktober abgeschlossen werden soll.



Ergebnisse sollen Mitte 2020 vorgestellt werden. Die Umfrage soll Grundlage für mögliche gesetzliche Maßnahmen sein, um die Einhaltung gewisser Standards durchzusetzen. Hintergrund ist die Kritik an Menschenrechtsverletzungen am Beginn von Lieferketten.