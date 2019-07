Ich hasse es, so etwas passieren zu sehen. Donald Trump

Er habe Trump am Freitagmorgen angerufen und ihm mitgeteilt, er halte es "für das Beste, zurückzutreten", sagte Acosta. Trump lobte Acosta als "großartigen Arbeitsminister". "Ich hasse es, so etwas passieren zu sehen", sagte Trump. Er kündigte an, den bisherigen Vize-Arbeitsminister Patrick Pizzella zum Nachfolger zu ernennen.



Der in Politiker- und Prominentenkreisen bestens vernetzte Epstein soll dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Am Samstag war er nach der Landung seines Privatjets an einem Flughafen in New Jersey festgenommen worden.