Auch das Wochenticket ist in München mit einem Preis von 15,40 Euro am günstigsten, wie der ADAC an diesem Mittwoch mitteilte. In Berlin sind es 30 Euro, der Durchschnittspreis aller Städte liegt bei 25,87 Euro. Die Preise für Einzelfahrten und Tagestickets seien in München ebenfalls "moderat", erklärte der Automobilclub. Allerdings dürfe sich die Landeshauptstadt jetzt "nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sollte das Streckennetz und Angebot weiterhin kontinuierlich ausbauen, um der steigenden Mobilitätsnachfrage gerecht zu werden", forderte der ADAC.